İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda fərdi məlumatların qorunması sahəsində yeni yanaşma hazırlanır

    İKT
    • 25 fevral, 2026
    • 11:24
    Azərbaycanda fərdi məlumatların qorunması sahəsində yeni yanaşma hazırlanır

    Hazırda Azərbaycanda fərdi məlumatların qorunması çərçivəsində yeni yanaşma işlənib hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Baş İdarə rəisinin müavini Tural Məmmədov "Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik sahəsində qanunvericilik" adlı tədbirdə bildirib.

    "Fərdi məlumatların qorunmasına dair tələblər 2010-cu ildə qəbul edilmişdi, lakin hazırda GDPR-ə (məlumatların qorunmasına dair Aİ-nin tətbiq etdiyi qayda - red.) daha uyğun olan yeni yanaşma hazırlanır. Hesab edirəm ki, bu versiya yaxın gələcəkdə qəbul ediləcək. Bundan başqa, sözügedən versiyada müddəalar da nəzərdən keçirilərək yenilənib, məlumat sahiblərinə və onların məlumatların qorunması sahəsində məsuliyyətlərinə aid müəyyən məsələlər tənzimlənib", - o qeyd edib.

    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik fərdi məlumatlar
    В Азербайджане готовится новый подход для защиты персональных данных
    Azerbaijan developing new approach to personal data protection

    Son xəbərlər

    11:49

    İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib

    Digər
    11:47

    Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıb

    Digər ölkələr
    11:45

    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    11:39

    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

    Elm və təhsil
    11:36

    Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunur

    İKT
    11:35

    Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilər

    İKT
    11:28
    Foto

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçirib

    Fərdi
    11:28

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti