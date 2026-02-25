Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе

    Религия
    • 25 февраля, 2026
    • 10:42
    Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе

    24 февраля Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе вместе с семьями шехидов и общественностью района.

    Как сообщает Report, сначала Лейла Алиева приняла участие в приготовлении блюд для ифтара вместе с волонтерами проекта "Наша кухня". На церемонии, где обсуждались духовные ценности священного месяца Рамазан, был проведен ифтар вместе с жителями и прочитаны молитвы.

    Жители выразили искреннюю благодарность за организованный ифтар и проявленное внимание.

