Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе
Религия
- 25 февраля, 2026
- 10:42
24 февраля Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе вместе с семьями шехидов и общественностью района.
Как сообщает Report, сначала Лейла Алиева приняла участие в приготовлении блюд для ифтара вместе с волонтерами проекта "Наша кухня". На церемонии, где обсуждались духовные ценности священного месяца Рамазан, был проведен ифтар вместе с жителями и прочитаны молитвы.
Жители выразили искреннюю благодарность за организованный ифтар и проявленное внимание.
Последние новости
11:10
В Лянкяране оползень вызвал проседание асфальта на дорогеПроисшествия
11:09
Наиль Марданов: Интернет-трафик в Азербайджане превысил 7 терабитИКТ
11:05
Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничестваВнешняя политика
11:04
Из Грузии депортированы 85 человек, включая граждан АзербайджанаВ регионе
11:02
Полиция Шри-Ланки арестовала экс-главу разведки в связи с терактами 2019 годаДругие страны
11:01
В Азербайджане усилят контроль за обработкой данных в системах искусственного интеллектаИКТ
11:00
Фото
Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки со станка очередных ковров для Шушинской мечетиKультурная политика
10:56
В Азербайджане обсуждают требования к кибербезопасности при дистанционной работеИКТ
10:54