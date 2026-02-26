Дипмиссия Швеции в Баку почтила память жертв Ходжалы

Посольство Швеции в Баку поделилось публикацией по случаю 34-летней годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

"Посольство Швеции в Баку выражает свои соболезнования народу Азербайджана по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии",- говорится в публикации.