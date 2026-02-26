İsveç səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib
Xarici siyasət
- 26 fevral, 2026
- 09:28
İsveçin Bakıdakı səfirliyi Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü münasibətilə paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, müvafiq paylaşım diplomatik missiyanın Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.
"İsveçin Bakıdakı səfirliyi Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına başsağlığı verir", - paylaşımda deyilir.
