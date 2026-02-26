İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İsveç səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 09:28
    İsveç səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

    İsveçin Bakıdakı səfirliyi Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq paylaşım diplomatik missiyanın Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

    "İsveçin Bakıdakı səfirliyi Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına başsağlığı verir", - paylaşımda deyilir.

    Xocalı soyqırımı İsveç
    Дипмиссия Швеции в Баку почтила память жертв Ходжалы
    Embassy of Sweden in Baku commemorates victims of Khojaly genocide

