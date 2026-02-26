В Берлине обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией
- 26 февраля, 2026
- 08:57
Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов 25 февраля посетил с визитом в Федеративную Республику Германия.
Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Х. Халафов в рамках визита провел встречи в парламенте (Бундестаге) и Министерстве иностранных дел ФРГ.
На встречах было обсуждено текущее состояние азербайджано-германских двусторонних отношений и проведен обмен мнениями о возможностях расширения взаимного сотрудничества.
Состоялся широкий обмен мнениями об усилиях и инициативах Азербайджана по установлению устойчивого мира в регионе, укрепления стабильности и безопасности, а также о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.
Стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.