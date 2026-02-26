Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2026)

    Финансы
    • 26 февраля, 2026
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 2,0092 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,2%, до 2,2016 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0092

    100 российских рублей

    2,2016

    1 австралийский доллар

    1,2115

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1190

    1 чешская крона

    0,0829

    1 китайский юань

    0,2487

    1 датская крона

    0,2689

    1 грузинский лари

    0,6357

    1 гонконгский доллар

    0,2173

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,3049

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1884

    1 швейцарский франк

    2,2019

    1 израильский шекель

    0,5507

    1 канадский доллар

    1,2436

    1 кувейтский динар

    5,5451

    100 казахстанских тенге

    0,3397

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5356

    1 молдавский лей

    0,0998

    1 норвежская крона

    0,1781

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6079

    1 польский злотый

    0,4763

    1 румынский лей

    0,3945

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3463

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3347

    1 Турецкая лира

    0,0387

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,0906

    1 Новозеландский доллар

    1,0206

    Золото

    8828,0490

    Серебро

    151,8316

    Платина

    3904,2115

    Палладий

    3047,2585
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.02.2026)
    CBA currency exchange rates (26.02.2026)

    Лента новостей