    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.02.2026)

    Maliyyə
    • 26 fevral, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0092 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % azalaraq 2,2016 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0092

    100 Rusiya rublu

    2,2016

    1 Avstraliya dolları

    1,2115

    1 Belarus rublu

    0,5927

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1190

    1 Çexiya kronu

    0,0829

    1 Çin yuanı

    0,2487

    1 Danimarka kronu

    0,2689

    1 Gürcü larisi

    0,6357

    1 Honq Konq dolları

    0,2173

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3049

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1884

    1 İsveçrə frankı

    2,2019

    1 İsrail şekeli

    0,5507

    1 Kanada dolları

    1,2436

    1 Küveyt dinarı

    5,5451

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3397

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5356

    1 Moldova leyi

    0,0998

    1 Norveç kronu

    0,1781

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6079

    1 Polşa zlotası

    0,4763

    1 Rumıniya leyi

    0,3945

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3463

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3347

    Türk lirəsi

    0,0387

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,0906

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0206

    Qızıl

    8828,0490

    Gümüş

    151,8316

    Platin

    3904,2115

    Palladium

    3047,2585
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2026)
    CBA currency exchange rates (26.02.2026)

