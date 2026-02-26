Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.02.2026)
- 26 fevral, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0092 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % azalaraq 2,2016 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0092
|
100 Rusiya rublu
|
2,2016
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2115
|
1 Belarus rublu
|
0,5927
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1190
|
1 Çexiya kronu
|
0,0829
|
1 Çin yuanı
|
0,2487
|
1 Danimarka kronu
|
0,2689
|
1 Gürcü larisi
|
0,6357
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2173
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3049
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1884
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2019
|
1 İsrail şekeli
|
0,5507
|
1 Kanada dolları
|
1,2436
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5451
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3397
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5356
|
1 Moldova leyi
|
0,0998
|
1 Norveç kronu
|
0,1781
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6079
|
1 Polşa zlotası
|
0,4763
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3945
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3463
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3347
|
Türk lirəsi
|
0,0387
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0906
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0206
|
Qızıl
|
8828,0490
|
Gümüş
|
151,8316
|
Platin
|
3904,2115
|
Palladium
|
3047,2585