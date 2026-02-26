Ilham Aliyev World Urban Forum (WUF13) Azerbaijan-Armenia peace process Khojaly genocide
    CBA currency exchange rates (26.02.2026)

    Finance
    • 26 February, 2026
    • 09:46
    CBA currency exchange rates (26.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.2% to 2.0092 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.2% to 2.2016 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0092

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2016

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2115

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1190

    100 KRW (South Korean won)

    0.0829

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2487

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2689

    1 DKK (Danish krone)

    0.6357

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2173

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0187

    1 INR (Indian rupee)

    2.3049

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1884

    1 SEK (Swedish krona)

    2.2019

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5507

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2436

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5451

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3397

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4663

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5356

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.0998

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1781

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0140

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6079

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4763

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3945

    1 RON (Romanian leu)

    0.0171

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3463

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4532

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3347

    1 SDR (IMF)

    0.0387

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0393

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0906

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0206

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,828.0490

    Gold (1 ounce)

    151.8316

    Silver (1 ounce)

    3,904.2115

    Platinum (1 ounce)

    3,047.2585

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    CBA currency exchange rates
