Нефть подорожала перед третьим раундом переговоров между США и Ираном

Цены на нефть выросли в четверг утром, инвесторы ожидают третий раунд переговоров между США и Ираном позднее в этот день.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до $70,88 за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до $65,57.

Позднее в четверг трейдеры ожидают третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана.