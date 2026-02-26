Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Нефть подорожала перед третьим раундом переговоров между США и Ираном

    Энергетика
    • 26 февраля, 2026
    • 09:20
    Нефть подорожала перед третьим раундом переговоров между США и Ираном

    Цены на нефть выросли в четверг утром, инвесторы ожидают третий раунд переговоров между США и Ираном позднее в этот день.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до $70,88 за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до $65,57.

    Позднее в четверг трейдеры ожидают третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана.

