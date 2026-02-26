Нефть подорожала перед третьим раундом переговоров между США и Ираном
Энергетика
- 26 февраля, 2026
- 09:20
Цены на нефть выросли в четверг утром, инвесторы ожидают третий раунд переговоров между США и Ираном позднее в этот день.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до $70,88 за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до $65,57.
Позднее в четверг трейдеры ожидают третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана.
