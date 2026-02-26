Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    МИД Казахстана: WUF13 в Баку важен для развития сотрудничества между ЦА и Кавказом

    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 09:15
    МИД Казахстана: WUF13 в Баку важен для развития сотрудничества между ЦА и Кавказом

    Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, является значимым событием для развития сотрудничества между странами Центральной Азии (ЦА) и Южного Кавказа.

    Об этом казахстанскому бюро Report заявили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

    "Казахстан рассматривает WUF13 как важную платформу для участия в многосторонних дискуссиях в рамках системы ООН, обмена опытом и лучшими практиками в сфере устойчивого городского развития, а также для взаимодействия с международными партнерами, странами региона и специализированными структурами ООН", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

    Там подчеркнули, что площадка Форума рассматривается как возможность для обсуждения укрепления двусторонних и многосторонних отношений, а также реализации ранее достигнутых договоренностей и выработки практических шагов по их выполнению.

    "Считаем проведение WUF13 в Баку значимым событием для развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Южного Кавказа. Форум создает дополнительные возможности для обмена передовыми практиками в сфере городского планирования, цифровизации сервисов и повышения качества жизни населения", - добавили в МИДе.

    В ведомстве отметили, что подготовка к форуму осуществляется в тесной координации с МИД Азербайджана, посольством Азербайджана в Казахстане и ООН-Хабитат.

    "На площадке форума совместно с профильными государственными органами и местными исполнительными структурами прорабатывается возможность представления национальных инициатив Казахстана в сфере устойчивого городского развития. Отдельно отмечаем, что в июле 2025 года в Кызылорде состоялся первый Национальный урбан-форум Казахстана, наработки которого планируется представить и на международной площадке WUF13", - подчеркнули в МИДе Казахстана.

