İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Qazaxıstan WUF13-ü şəhər inkişafı sahəsində təcrübə mübadiləsi üçün əhəmiyyətli platforma hesab edir

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 09:41
    Qazaxıstan WUF13-ü şəhər inkişafı sahəsində təcrübə mübadiləsi üçün əhəmiyyətli platforma hesab edir

    Bakıda 17-22 may tarixlərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün vacib hadisədir.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

    "Qazaxıstan WUF13-ü BMT sistemi çərçivəsində çoxtərəfli müzakirələrdə iştirak, dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində təcrübə və ən yaxşı praktikalar mübadiləsi, həmçinin beynəlxalq tərəfdaşlar, region ölkələri, eləcə də BMT-nin ixtisaslaşdırılmış qurumları ilə qarşılıqlı əlaqə üçün mühüm platforma kimi nəzərdən keçirir", - XİN-dən qeyd edilib.

    Bildirilib ki, Forumun meydançası ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsinin, həmçinin əvvəllər əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsinin və onların icrasına dair praktik addımların işlənib hazırlanmasının müzakirəsi üçün imkan kimi nəzərdən keçirilir.

    "WUF13-ün Bakıda keçirilməsini Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün vacib hadisə hesab edirik. Forum şəhər planlaşdırılması, xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması və əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində qabaqcıl praktikaların mübadiləsi üçün əlavə imkanlar yaradır", - XİN-dən əlavə edilib.

    Qurumdan bildirilib ki, foruma hazırlıq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi və BMT-Habitat ilə sıx koordinasiya şəraitində həyata keçirilir.

    "Forum meydançasında müvafiq dövlət orqanları və yerli icra strukturları ilə birlikdə Qazaxıstanın dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsindəki milli təşəbbüslərinin təqdimatı imkanı işlənib hazırlanır. Ayrıca qeyd edirik ki, 2025-ci ilin iyulunda Qızılordada Qazaxıstanın birinci Milli Şəhərsalma Forumu keçirilib və onun nəticələrinin WUF13 beynəlxalq meydançasında da təqdim edilməsi planlaşdırılır", - Qazaxıstan XİN-dən vurğulanıb.

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Qazaxıstan Mərkəzi Asiya Cənubi Qafqaz
    МИД Казахстана: WUF13 в Баку важен для развития сотрудничества между ЦА и Кавказом
    Kazakhstan MFA considers WUF13 in Baku key for regional urban cooperation

    Son xəbərlər

    10:44

    Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıb

    Sağlamlıq
    10:42

    Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    10:42
    Foto

    Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunub

    Biznes
    10:39

    Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıb

    Sağlamlıq
    10:30

    Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılır

    Sağlamlıq
    10:30

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:29

    Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb

    Hadisə
    10:27

    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti