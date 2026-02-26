Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2026)

    Финансы
    • 26 февраля, 2026
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    71,07

    - 0,18

    10,22

    WTI (долл/барр)

    65,55

    - 0,51

    8,13

    Золото (долл/унция)

    5 210,10

    11,30

    869,00

    Индексы

    Dow-Jones

    49 482,15

    307,65

    1 418,86

    S&P 500

    6 946,13

    56,06

    100,63

    Nasdaq

    23 152,08

    288,40

    - 89,91

    Nikkei

    58 726,89

    - 63,58

    8 387,41

    Dax

    25 175,94

    189,69

    685,53

    FTSE 100

    10 806,41

    125,82

    875,03

    CAC 40 INDEX

    8 559,07

    39,86

    409,57

    Shanghai Composite

    4 151,07

    25,75

    182,23

    Bist 100

    13 809,88

    - 240,95

    2 548,36

    RTS

    1 151,61

    9,92

    37,48

    Валюта

    USD/EUR

    1,1816

    0,0023

    0,0071

    USD/GBP

    1,3557

    0,0041

    0,0084

    JPY/USD

    156,0200

    0,1900

    - 0,4300

    RUB/USD

    76,9712

    0,6478

    - 1,7788

    TRY/USD

    43,8732

    0,0171

    0,9170

    CNY/USD

    6,8361

    -0,0368

    - 0,1529
    индексы валюта фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (26.02.2026)

    Последние новости

    10:01

    Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике после январских событий

    Внутренняя политика
    10:00

    ЕБРР прогнозирует ускорение роста экономики Азербайджана в 2026-2027 годах

    Финансы
    10:00

    Байрамов: Участие Ильхама Алиева в саммите Европейского политсообщества в Армении не планируется

    Внешняя политика
    09:49

    Байрамов: На данный момент у меня нет информации о приглашении Армении на WUF13 в Баку

    Внутренняя политика
    09:49

    Байрамов: Позиция Азербайджана по самолету AZAL твердая - это ошибка российских военных

    Другие
    09:47

    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

    В регионе
    09:44

    Джейхун Байрамов: Ходжалинская трагедия стала самой масштабной по своим последствиям

    Внутренняя политика
    09:43
    Фото

    Руководство Минобороны почтило память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    09:36

    Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    Лента новостей