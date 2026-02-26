Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2026)
- 26 февраля, 2026
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
71,07
|
- 0,18
|
10,22
|
WTI (долл/барр)
|
65,55
|
- 0,51
|
8,13
|
Золото (долл/унция)
|
5 210,10
|
11,30
|
869,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 482,15
|
307,65
|
1 418,86
|
S&P 500
|
6 946,13
|
56,06
|
100,63
|
Nasdaq
|
23 152,08
|
288,40
|
- 89,91
|
Nikkei
|
58 726,89
|
- 63,58
|
8 387,41
|
Dax
|
25 175,94
|
189,69
|
685,53
|
FTSE 100
|
10 806,41
|
125,82
|
875,03
|
CAC 40 INDEX
|
8 559,07
|
39,86
|
409,57
|
Shanghai Composite
|
4 151,07
|
25,75
|
182,23
|
Bist 100
|
13 809,88
|
- 240,95
|
2 548,36
|
RTS
|
1 151,61
|
9,92
|
37,48
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1816
|
0,0023
|
0,0071
|
USD/GBP
|
1,3557
|
0,0041
|
0,0084
|
JPY/USD
|
156,0200
|
0,1900
|
- 0,4300
|
RUB/USD
|
76,9712
|
0,6478
|
- 1,7788
|
TRY/USD
|
43,8732
|
0,0171
|
0,9170
|
CNY/USD
|
6,8361
|
-0,0368
|
- 0,1529
Последние новости
10:01
Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике после январских событийВнутренняя политика
10:00
ЕБРР прогнозирует ускорение роста экономики Азербайджана в 2026-2027 годахФинансы
10:00
Байрамов: Участие Ильхама Алиева в саммите Европейского политсообщества в Армении не планируетсяВнешняя политика
09:49
Байрамов: На данный момент у меня нет информации о приглашении Армении на WUF13 в БакуВнутренняя политика
09:49
Байрамов: Позиция Азербайджана по самолету AZAL твердая - это ошибка российских военныхДругие
09:47
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5В регионе
09:44
Джейхун Байрамов: Ходжалинская трагедия стала самой масштабной по своим последствиямВнутренняя политика
09:43
Фото
Руководство Минобороны почтило память жертв Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
09:36