    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.02.2026)

    Maliyyə
    • 26 fevral, 2026
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    71,07

    - 0,18

    10,22

    Neft WTI (dollar/barel)

    65,55

    - 0,51

    8,13

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 210,10

    11,30

    869,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 482,15

    307,65

    1 418,86

    S&P 500

    6 946,13

    56,06

    100,63

    Nasdaq

    23 152,08

    288,40

    - 89,91

    Nikkei

    58 726,89

    - 63,58

    8 387,41

    Dax

    25 175,94

    189,69

    685,53

    FTSE 100

    10 806,41

    125,82

    875,03

    CAC 40 INDEX

    8 559,07

    39,86

    409,57

    Shanghai Composite

    4 151,07

    25,75

    182,23

    Bist 100

    13 809,88

    - 240,95

    2 548,36

    RTS

    1 151,61

    9,92

    37,48

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1816

    0,0023

    0,0071

    USD/GBP

    1,3557

    0,0041

    0,0084

    JPY/USD

    156,0200

    0,1900

    - 0,4300

    RUB/USD

    76,9712

    0,6478

    - 1,7788

    TRY/USD

    43,8732

    0,0171

    0,9170

    CNY/USD

    6,8361

    -0,0368

    - 0,1529
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2026)

