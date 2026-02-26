Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.02.2026)
Maliyyə
- 26 fevral, 2026
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
71,07
|
- 0,18
|
10,22
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
65,55
|
- 0,51
|
8,13
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 210,10
|
11,30
|
869,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 482,15
|
307,65
|
1 418,86
|
S&P 500
|
6 946,13
|
56,06
|
100,63
|
Nasdaq
|
23 152,08
|
288,40
|
- 89,91
|
Nikkei
|
58 726,89
|
- 63,58
|
8 387,41
|
Dax
|
25 175,94
|
189,69
|
685,53
|
FTSE 100
|
10 806,41
|
125,82
|
875,03
|
CAC 40 INDEX
|
8 559,07
|
39,86
|
409,57
|
Shanghai Composite
|
4 151,07
|
25,75
|
182,23
|
Bist 100
|
13 809,88
|
- 240,95
|
2 548,36
|
RTS
|
1 151,61
|
9,92
|
37,48
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1816
|
0,0023
|
0,0071
|
USD/GBP
|
1,3557
|
0,0041
|
0,0084
|
JPY/USD
|
156,0200
|
0,1900
|
- 0,4300
|
RUB/USD
|
76,9712
|
0,6478
|
- 1,7788
|
TRY/USD
|
43,8732
|
0,0171
|
0,9170
|
CNY/USD
|
6,8361
|
-0,0368
|
- 0,1529
