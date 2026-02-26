Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в годовщину Ходжалы

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 09:19
    Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в годовщину Ходжалы

    Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети X.

    "Разделяем скорбь, почитая память жертв Ходжалинской трагедии 1992 года", - говорится в публикации.

    İtaliya səfirliyi: Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edərək hüznünüzü bölüşürük
    Italian Embassy in Baku expresses condolences on Khojaly anniversary

