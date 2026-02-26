İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    İtaliya səfirliyi: Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edərək hüznünüzü bölüşürük

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 09:30
    İtaliya səfirliyi: Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edərək hüznünüzü bölüşürük

    İtaliyanın Bakıdakı səfirliyi Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar başsağlığı verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "1992-ci il Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edərək hüznünüzü bölüşürük", - paylaşımda bildirilib.

    İtaliya Xocalı soyqırımı
    Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в годовщину Ходжалы
    Italian Embassy in Baku expresses condolences on Khojaly anniversary

    Son xəbərlər

    10:44

    Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıb

    Sağlamlıq
    10:42

    Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    10:42
    Foto

    Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunub

    Biznes
    10:39

    Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıb

    Sağlamlıq
    10:30

    Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılır

    Sağlamlıq
    10:30

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:29

    Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb

    Hadisə
    10:27

    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti