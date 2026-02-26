İtaliya səfirliyi: Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edərək hüznünüzü bölüşürük
Xarici siyasət
- 26 fevral, 2026
- 09:30
İtaliyanın Bakıdakı səfirliyi Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar başsağlığı verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"1992-ci il Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edərək hüznünüzü bölüşürük", - paylaşımda bildirilib.
1992-ci il Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edərək hüznünüzü bölüşürük. pic.twitter.com/4uClS6yjP6— Italy in Baku (@ItalyinBaku) February 26, 2026
Son xəbərlər
10:44
Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıbSağlamlıq
10:42
Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblarHadisə
10:42
Foto
Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunubBiznes
10:39
Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıbSağlamlıq
10:30
Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılırSağlamlıq
10:30
Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıbDigər ölkələr
10:29
Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölübHadisə
10:29
Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölübHadisə
10:27