    Leyla Əliyeva Qubada iftar məclisində iştirak edib

    Din
    • 25 fevral, 2026
    • 10:37
    Leyla Əliyeva Qubada iftar məclisində iştirak edib

    Leyla Əliyeva Qubada şəhid ailələri və rayon ictimaiyyəti ilə birlikdə iftar məclisinə qatılıb.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə Leyla Əliyeva "Bizim Mətbəx" layihəsinin könüllüləri ilə birlikdə yeməklərin iftar süfrəsi üçün hazırlanmasında yaxından iştirak edib.

    Müqəddəs Ramazan ayının mənəvi dəyərlərinin paylaşıldığı məclisdə sakinlərlə birlikdə iftar edilib, dualar oxunub.

    Sakinlər təşkil olunan iftar süfrəsinə və göstərilən diqqətə görə səmimi minnətdarlıqlarını bildiriblər.

    Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе
    Leyla Aliyeva attends Iftar in Guba

