    В Ташкенте почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 08:53
    В Ташкенте почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане состоялась памятная церемония, посвященная 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как сообщили Report в дипмиссии, в мероприятии приняли участие послы, представители международных организаций, члены азербайджанской диаспоры, представители братского узбекского народа и журналисты.

    Сначала участники ознакомились с фотовыставкой, посвящённой Ходжалинскому геноциду, организованной в фойе Центра.

    Затем минутой полчания была почтена светлая память шехидов. Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев выступил с речью, в которой подробно рассказал об историко-политической и международно-правовой сторонах Ходжалинского геноцида. Он отметил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии совершили нападение на город Ходжалы и, совершив тяжкое преступление против мирного населения, осуществили акт геноцида.

    Было подчеркнуто, что это деяние по своей сути является преступлением против человечности, массовым убийством и актом геноцида, грубым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права. Ходжалинский геноцид должен оцениваться не только как преступление против азербайджанского народа, но и как проявление жестокости, совершенное против всего человечества.

    Он также сообщил, что Организация исламского сотрудничества признала Ходжалинский геноцид, а ряд государств дали этому преступлению политико-правовую оценку.

    В завершение был продемонстрирован документальный фильм о Ходжалинском геноциде, после чего была прочитана молитва за души шехидов.

