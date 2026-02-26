В РФ при пожаре в многоквартирном доме спасли 18 человек

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 26 февраля, 2026
    • 09:16
    При возгорании в многоквартирном доме во Владивостоке (Россия) пожарные спасли 18 человек, в том числе двух детей.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

    "Звеньями газодымозащитной службы 2-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасустройств из вышерасположенных квартир было спасено 18 человек, в том числе 2 детей", - сказано в сообщении.

    В доме на пятом этаже загорелась мебель у мусоропровода. К тушению пожара привлекли 27 человек и 6 машин. Пожар ликвидировали на площади около 5 кв. м.

