В РФ при пожаре в многоквартирном доме спасли 18 человек
- 26 февраля, 2026
- 09:16
При возгорании в многоквартирном доме во Владивостоке (Россия) пожарные спасли 18 человек, в том числе двух детей.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
"Звеньями газодымозащитной службы 2-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасустройств из вышерасположенных квартир было спасено 18 человек, в том числе 2 детей", - сказано в сообщении.
В доме на пятом этаже загорелась мебель у мусоропровода. К тушению пожара привлекли 27 человек и 6 машин. Пожар ликвидировали на площади около 5 кв. м.
