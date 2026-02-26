В РФ при пожаре в многоквартирном доме спасли 18 человек

При возгорании в многоквартирном доме во Владивостоке (Россия) пожарные спасли 18 человек, в том числе двух детей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Звеньями газодымозащитной службы 2-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасустройств из вышерасположенных квартир было спасено 18 человек, в том числе 2 детей", - сказано в сообщении.

В доме на пятом этаже загорелась мебель у мусоропровода. К тушению пожара привлекли 27 человек и 6 машин. Пожар ликвидировали на площади около 5 кв. м.