Пресечена попытка перевозки наркотиков из Джалилабада в Баку

Задержаны лица, пытавшиеся перевезти крупную партию наркотических и психотропных веществ из Джалилабада в Баку.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, были задержаны 27-летний Роял Гюлагазаде и ранее судимый 23-летний Симран Мурсалов.

У них было обнаружено более 11 кг марихуаны и метамфетамина.

В ходе расследования установлено, что Гюлагазаде и Мурсалов были привлечены к наркокурьерству гражданином Ирана, личность которого устанавливается, и согласились за материальное вознаграждение доставить указанные наркотические средства по различным адресам в Баку.

По факту в Джалилабадском РУП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.