Пресечена попытка перевозки наркотиков из Джалилабада в Баку
- 25 февраля, 2026
- 10:39
Задержаны лица, пытавшиеся перевезти крупную партию наркотических и психотропных веществ из Джалилабада в Баку.
Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, были задержаны 27-летний Роял Гюлагазаде и ранее судимый 23-летний Симран Мурсалов.
У них было обнаружено более 11 кг марихуаны и метамфетамина.
В ходе расследования установлено, что Гюлагазаде и Мурсалов были привлечены к наркокурьерству гражданином Ирана, личность которого устанавливается, и согласились за материальное вознаграждение доставить указанные наркотические средства по различным адресам в Баку.
По факту в Джалилабадском РУП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.