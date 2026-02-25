Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Пресечена попытка перевозки наркотиков из Джалилабада в Баку

    Происшествия
    • 25 февраля, 2026
    • 10:39
    Пресечена попытка перевозки наркотиков из Джалилабада в Баку

    Задержаны лица, пытавшиеся перевезти крупную партию наркотических и психотропных веществ из Джалилабада в Баку.

    Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, были задержаны 27-летний Роял Гюлагазаде и ранее судимый 23-летний Симран Мурсалов.

    У них было обнаружено более 11 кг марихуаны и метамфетамина.

    В ходе расследования установлено, что Гюлагазаде и Мурсалов были привлечены к наркокурьерству гражданином Ирана, личность которого устанавливается, и согласились за материальное вознаграждение доставить указанные наркотические средства по различным адресам в Баку.

    По факту в Джалилабадском РУП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    перевозка наркотиков наркокурьеры Джалилабад
    Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıb

    Последние новости

    11:10

    В Лянкяране оползень вызвал проседание асфальта на дороге

    Происшествия
    11:09

    Наиль Марданов: Интернет-трафик в Азербайджане превысил 7 терабит

    ИКТ
    11:05

    Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    11:04

    Из Грузии депортированы 85 человек, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    11:02

    Полиция Шри-Ланки арестовала экс-главу разведки в связи с терактами 2019 года

    Другие страны
    11:01

    В Азербайджане усилят контроль за обработкой данных в системах искусственного интеллекта

    ИКТ
    11:00
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки со станка очередных ковров для Шушинской мечети

    Kультурная политика
    10:56

    В Азербайджане обсуждают требования к кибербезопасности при дистанционной работе

    ИКТ
    10:54

    В истории чемпионата Азербайджана зафиксирован 250-й автогол

    Футбол
    Лента новостей