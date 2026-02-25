Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Cəlilabaddan Bakıya külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıblar.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan "Report"un Muğan bürosuna verilən xəbərə görə, Cəlilabad Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının narkotik vasitə və psixotrop maddələrin dövriyyəsinə qarşı həyata keçirdikləri tədbirlərlə 27 yaşlı Röyal Gülağazadə və əvvəllər məhkum olunmuş 23 yaşlı Simran Mürsəlov saxlanılıblar.

    Onlardan ümumilikdə 11 kiloqramdan artıq marixuana və metamfetamin aşkarlanıb.

    Araşdırmalarla R.Gülağazadə və S.Mürsəlovun şəxsiyyəti araşdırılan İran vətəndaşı tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edildikləri və maddi qazanc qarşılığında həmin narkotik vasitələri Bakı şəhəri ərazisində deyiləcək ünvanlara çatdırmağa razılaşdıqları müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Cəlilabad RPŞ-də cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır.

    Пресечена попытка перевозки наркотиков из Джалилабада в Баку

