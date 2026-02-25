В истории чемпионата Азербайджана зафиксирован 250-й автогол
Футбол
25 февраля, 2026
- 10:54
В истории высшей лиги чемпионатов Азербайджана зафиксирован 250-й автогол.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, это произошло в матче XIV тура "Габала" – "Туран Товуз".
Последний гол в матче забил в свои ворота футболист хозяев поля Сейдина Кейта.
Автогол стал 250-м в истории высшей лиги чемпионатов Азербайджана. При этом Кейт стал 207-м футболистом, оформившим гол в свои ворота.
Первый автогол был зафиксирован 16 мая 1992 года. Футболист кюрдамирского "Ширвана" Вахид Махмудов "отличился" в выездном матче с "Кюрмюком" (0:6).
Отметим, что в сезоне 2022/2023 было забито больше всего автоголов – 18. В сезоне 1993/1994 подобных голов зафиксировано не было.
