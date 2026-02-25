İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan çempionatının tarixində 250-ci avtoqol qeydə alınıb

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 10:27
    Azərbaycan çempionatının tarixində 250-ci avtoqol qeydə alınıb

    Azərbaycan çempionatlarının yüksək liqasının tarixində 250-ci avtoqol qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, XIV turun "Qəbələ" – "Turan Tovuz" matçında reallaşıb.

    Görüşdəki son qolu meydan sahiblərinin futbolçusu Seydina Keyta öz qapısına vurub.

    Bu, Azərbaycan çempionatlarının yüksək liqasının tarixində 250-ci avtoqol olub. 1992-ci ildən keçirilən yarışda Seydinaya qədər 249 belə hal yaşanmışdı.

    İlk avtoqol 1992-ci il mayın 16-da qeydə alınıb. Kürdəmir "Şirvan"ının futbolçusu Vahid Mahmudov "Kürmük"lə səfər görüşündə (0:6) "fərqlənib".

    İndiyədək 44 komanda öz qapısına qol vurub. 40 komanda rəqib qoluna sevinib. Keyta avtoqol müəllifi olan 207-ci futbolçu olub.

    Qeyd edək ki, 2022/2023 mövsümündə daha çox – 18 avtoqol olub. 1993/1994 mövsümündə belə qol qeydə alınmayıb.

    Misli Premyer Liqası Avtoqol
    В истории чемпионата Азербайджана зафиксирован 250-й автогол

    Son xəbərlər

    11:47

    Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıb

    Digər ölkələr
    11:45

    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    11:39

    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

    Elm və təhsil
    11:36

    Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunur

    İKT
    11:35

    Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilər

    İKT
    11:28
    Foto

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçirib

    Fərdi
    11:28

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    11:28

    Almatıda Azərbaycan və Qazaxıstan diplomatları arasında görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti