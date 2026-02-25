Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь, 2026)

    Финансы
    • 25 февраля, 2026
    • 10:46
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь, 2026)

    Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по объему страховых выплат в январе текущего года:

    Страховые компании

    Страховые выплаты

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    35,330

    38,2%

    2

    PASHA Insurance

    11,185

    27,4%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    4,688

    26,3%

    4

    Ateshgah Insurance

    3,353

    21,1%

    5

    Gala Insurance

    1,855

    -0,7%

    6

    Azerbaijan Industry Insurance

    1,272

    30,7%

    7

    Mega Insurance

    1,109

    -5,5%

    8

    A-Group Insurance

    0,861

    51,6%

    9

    Xalq Insurance

    0,763

    26,2%

    10

    Atainsurance

    0,603

    68,2%

    11

    Xalq Life Insurance

    0,520

    1184,8%

    12

    Mega Life Insurance

    0,238

    970,5%

    13

    Gala Life Insurance

    0,139

    19,6%

    14

    Agro Insurance

    0,076

    -91,6%

    15

    Azinsurance

    0,021

    -86,8%

    16

    Silkway Insurance

    0,000

    -99,1%

    Итого

    62,012

    30,2%
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджан ЦБА
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar, 2026)

