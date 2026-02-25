Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь, 2026)
- 25 февраля, 2026
- 10:46
Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по объему страховых выплат в январе текущего года:
|
№
|
Страховые компании
|
Страховые выплаты
(млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
35,330
|
38,2%
|
2
|
PASHA Insurance
|
11,185
|
27,4%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
4,688
|
26,3%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
3,353
|
21,1%
|
5
|
Gala Insurance
|
1,855
|
-0,7%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
1,272
|
30,7%
|
7
|
Mega Insurance
|
1,109
|
-5,5%
|
8
|
A-Group Insurance
|
0,861
|
51,6%
|
9
|
Xalq Insurance
|
0,763
|
26,2%
|
10
|
Atainsurance
|
0,603
|
68,2%
|
11
|
Xalq Life Insurance
|
0,520
|
1184,8%
|
12
|
Mega Life Insurance
|
0,238
|
970,5%
|
13
|
Gala Life Insurance
|
0,139
|
19,6%
|
14
|
Agro Insurance
|
0,076
|
-91,6%
|
15
|
Azinsurance
|
0,021
|
-86,8%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,000
|
-99,1%
|
Итого
|
62,012
|
30,2%
