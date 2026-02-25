Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar, 2026)
Maliyyə
- 25 fevral, 2026
- 10:23
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar ayında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta ödənişləri
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
35,330
|
38,2%
|
2
|
PASHA Insurance
|
11,185
|
27,4%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
4,688
|
26,3%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
3,353
|
21,1%
|
5
|
Gala Insurance
|
1,855
|
-0,7%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
1,272
|
30,7%
|
7
|
Mega Insurance
|
1,109
|
-5,5%
|
8
|
A-Group Insurance
|
0,861
|
51,6%
|
9
|
Xalq Insurance
|
0,763
|
26,2%
|
10
|
Atainsurance
|
0,603
|
68,2%
|
11
|
Xalq Life Insurance
|
0,520
|
1184,8%
|
12
|
Mega Life Insurance
|
0,238
|
970,5%
|
13
|
Gala Life Insurance
|
0,139
|
19,6%
|
14
|
Agro Insurance
|
0,076
|
-91,6%
|
15
|
Azinsurance
|
0,021
|
-86,8%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,000
|
-99,1%
|
Cəmi
|
62,012
|
30,2%
Son xəbərlər
11:49
İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edibDaxili siyasət
11:47
Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıbDigər ölkələr
11:45
Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olubMilli Məclis
11:39
Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilərElm və təhsil
11:36
Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
11:36
Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunurİKT
11:35
Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilərİKT
11:28
Foto
Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçiribFərdi
11:28