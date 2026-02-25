İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar, 2026)

    Maliyyə
    • 25 fevral, 2026
    • 10:23
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar, 2026)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar ayında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta ödənişləri

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    35,330

    38,2%

    2

    PASHA Insurance

    11,185

    27,4%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    4,688

    26,3%

    4

    Ateshgah Insurance

    3,353

    21,1%

    5

    Gala Insurance

    1,855

    -0,7%

    6

    Azerbaijan Industry Insurance

    1,272

    30,7%

    7

    Mega Insurance

    1,109

    -5,5%

    8

    A-Group Insurance

    0,861

    51,6%

    9

    Xalq Insurance

    0,763

    26,2%

    10

    Atainsurance

    0,603

    68,2%

    11

    Xalq Life Insurance

    0,520

    1184,8%

    12

    Mega Life Insurance

    0,238

    970,5%

    13

    Gala Life Insurance

    0,139

    19,6%

    14

    Agro Insurance

    0,076

    -91,6%

    15

    Azinsurance

    0,021

    -86,8%

    16

    Silkway Insurance

    0,000

    -99,1%

    Cəmi

    62,012

    30,2%
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta renkinq
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь, 2026)

    Son xəbərlər

    11:49

    İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    11:47

    Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıb

    Digər ölkələr
    11:45

    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    11:39

    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

    Elm və təhsil
    11:36

    Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunur

    İKT
    11:35

    Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilər

    İKT
    11:28
    Foto

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçirib

    Fərdi
    11:28

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti