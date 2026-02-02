"Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 09:08
"Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu Nika Çaçaşvilinin yeni klubu müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, I Liqada çıxış edən "Mingəçevir" 22 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb.
Oyunçu ilə rəsmi müqavilə imzalanıb.
Son xəbərlər
09:47
QMİ sədri Əbu-Dabiyə səfər edibDin
09:46
"Real"ın futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off oyunlarını buraxacaqFutbol
09:35
Foto
Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı "İlin Tələbə Gənclər Təşkilatı" seçilibElm və təhsil
09:33
Abşeronda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
09:25
Foto
"Gənc həmkarlarla inkişafa doğru" tədbiri keçirilibBiznes
09:08
Lənkəranda ev yanıb, bir nəfər ölübHadisə
09:08
"Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçibFutbol
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2026)Maliyyə
09:02