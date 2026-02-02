İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 09:08
    Karvan-Yevlaxdan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib

    "Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu Nika Çaçaşvilinin yeni klubu müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, I Liqada çıxış edən "Mingəçevir" 22 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb.

    Oyunçu ilə rəsmi müqavilə imzalanıb.

    Ника Чачашвили переходит в клуб I Лиги

