    Ника Чачашвили переходит в клуб I Лиги

    Футбол
    • 02 февраля, 2026
    • 09:34
    Ника Чачашвили переходит в клуб I Лиги

    Определился клуб, в который переходит футболист Ника Чачашвили, покинувший "Карван-Евлах".

    Как сообщает Report, футбольный клуб "Мингячевир", выступающий в Первой лиге, объявил о пополнении состава 22-летним полузащитником.

    С игроком подписан официальный контракт.

    ФК "Карван-Евлах" Первая лига Ника Чачашвили
    "Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib
