Ника Чачашвили переходит в клуб I Лиги
Футбол
- 02 февраля, 2026
- 09:34
Определился клуб, в который переходит футболист Ника Чачашвили, покинувший "Карван-Евлах".
Как сообщает Report, футбольный клуб "Мингячевир", выступающий в Первой лиге, объявил о пополнении состава 22-летним полузащитником.
С игроком подписан официальный контракт.
