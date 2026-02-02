"Arsenal"ın futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 09:02
İngiltərənin "Arsenal" klubunun futbolçusu Mikel Merino uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
"Report" London təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna 29 yaşlı yarımmüdafiəçinin "Mançester Yunayted"ə uduzduqları Premyer Liqanın XXIII turunun oyununda zədələnməsi səbəb olub.
İspaniya millisinin üzvü sağ ayağındakı sümükdən ciddi zədə alıb. M.Merino yaxın günlərdə əməliyyat olunacaq və uzun müddət meydana çıxa bilməyəcək.
Qeyd edək ki, oyunçu cari mövsüm bütün yarışlarda 33 oyuna çıxıb, 6 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, 2024-cü ildə İspaniya millisi ilə Avropa çempionu olub.
Son xəbərlər
09:47
QMİ sədri Əbu-Dabiyə səfər edibDin
09:46
"Real"ın futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off oyunlarını buraxacaqFutbol
09:35
Foto
Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı "İlin Tələbə Gənclər Təşkilatı" seçilibElm və təhsil
09:33
Abşeronda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
09:25
Foto
"Gənc həmkarlarla inkişafa doğru" tədbiri keçirilibBiznes
09:08
Lənkəranda ev yanıb, bir nəfər ölübHadisə
09:08
"Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçibFutbol
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2026)Maliyyə
09:02