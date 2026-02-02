İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "Arsenal"ın futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 09:02
    Arsenalın futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun futbolçusu Mikel Merino uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    "Report" London təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna 29 yaşlı yarımmüdafiəçinin "Mançester Yunayted"ə uduzduqları Premyer Liqanın XXIII turunun oyununda zədələnməsi səbəb olub.

    İspaniya millisinin üzvü sağ ayağındakı sümükdən ciddi zədə alıb. M.Merino yaxın günlərdə əməliyyat olunacaq və uzun müddət meydana çıxa bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, oyunçu cari mövsüm bütün yarışlarda 33 oyuna çıxıb, 6 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, 2024-cü ildə İspaniya millisi ilə Avropa çempionu olub.

