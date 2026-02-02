İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev: Biz gənc nəslimizlə haqlı olaraq fəxr edə bilərik!

    Daxili siyasət
    • 02 fevral, 2026
    • 09:01
    İlham Əliyev: Biz gənc nəslimizlə haqlı olaraq fəxr edə bilərik!

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2 Fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Biz gənc nəslimizlə haqlı olaraq fəxr edə bilərik!"

    İlham Əliyev Gənclər Günü paylaşım
    Foto
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи
    Foto
    President Ilham Aliyev shares post on occasion of Youth Day

