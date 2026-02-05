Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    • 05 fevral, 2026
    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqların ikinci günü başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov öz teleqram kanalında bildirib.

    "Dünənki kimi eyni formatlarda işləyirik: üçtərəfli məsləhətləşmələr, qruplarda iş və sonradan mövqelərin sinxronlaşdırılması. Nəticələr sonra olacaq",- o bildirib.

    Qeyd edək ki, dünən Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin arasında danışıqların növbəti raundunun birinci günü keçirilib. Bundan əlavə, danışıqların ilk raundu yanvarın 23-24-də Əbu-Dabidə baş tutub, əvvəlcə fevralın 1-nə planlaşdırılan görüş isə fevralın 4-5-nə keçirilib.

