В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 11:26
В столице ОАЭ Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.
"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. Итоги - позже",- написал он.
Отметим, что вчера в столице ОАЭ прошел первый день очередного раунда переговоров технических групп Украины, РФ и США. Первый раунд переговоров также состоялся в Абу-Даби 23–24 января, а встреча, первоначально запланированная на 1 февраля, была перенесена на 4–5 февраля.
