В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

В столице ОАЭ Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. Итоги - позже",- написал он.

Отметим, что вчера в столице ОАЭ прошел первый день очередного раунда переговоров технических групп Украины, РФ и США. Первый раунд переговоров также состоялся в Абу-Даби 23–24 января, а встреча, первоначально запланированная на 1 февраля, была перенесена на 4–5 февраля.