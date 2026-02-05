Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 05 февраля, 2026
    • 11:26
    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    В столице ОАЭ Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

    "Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. Итоги - позже",- написал он.

    Отметим, что вчера в столице ОАЭ прошел первый день очередного раунда переговоров технических групп Украины, РФ и США. Первый раунд переговоров также состоялся в Абу-Даби 23–24 января, а встреча, первоначально запланированная на 1 февраля, была перенесена на 4–5 февраля.

    Лента новостей