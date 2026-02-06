Kriptovalyuta bazarı bir gündə 436 mindən çox mövqe itirib
- 06 fevral, 2026
- 22:20
Son 24 saat ərzində qlobal kriptovalyuta birjaları 436 mindən çox treyderin ümumi dəyəri 2,05 milyard dollardan çox olan mövqelərini ləğv edib.
Bu barədə "Report" "Coinglass" analitik platformasının məlumatlarına istinadən xəbər verir.
Ən böyük likvidasiya həcmi bazar kapitallaşması baxımından ən böyük kriptovalyuta olan "Bitcoin"də baş verib. Onun səhmləri 1,04 milyard dollar dəyərində likvidasiya edilib.
Təxminən 1,38 milyard dollarlıq likvidasiyalar uzun mövqelər, daha 668,29 milyon dollar isə qısa mövqelər üçün olub. Son 24 saat ərzində ən böyük likvidasiya sifarişi "BTC-USD" ticarət cütlüyündə "Hyperliquid" kriptovalyuta birjasında qeydə alınıb və 21,3 milyon dollar təşkil edib.
"Binance" birjasının məlumatlarına görə, əsas kriptovalyutaların qiymətləri artım göstərir. Bakı vaxtı ilə saat 21:33-ə olan məlumata görə, "Bitcoin"in qiyməti 6,66% artaraq 71.357 dollara, "Ethereum" (ETH)un qiyməti 6,48% yüksələrək 2.088.000 dollara çatıb.
"Coinmarketcap"a görə, kriptovalyuta bazarının ümumi kapitallaşması 2,39 trilyon dollar təşkil edib. Bu məbləğin 1,409 trilyon dolları və ya 58,6%-i "Bitcoin", 248,354 milyard dolları və ya 10,3%-i isə "Ethereum"un payına düşüb.