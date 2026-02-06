Рынок криптовалют за день оставил без позиций 436 тыс. участников

Мировые криптовалютные биржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 436 тыс. трейдеров на общую сумму свыше $2,05 млрд.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Coinglass.

Наибольший объем ликвидаций пришелся на биткойн - крупнейшую по капитализации криптовалюту. В его доле было ликвидировано позиций на $1,04 млрд. Около $1,38 млрд ликвидаций пришлось на длинные позиции, еще $668,29 млн - на короткие. Крупнейший ордер на ликвидацию за последние сутки был зафиксирован на криптобирже Hyperliquid в торговой паре BTC-USD на сумму $21,3 млн.

Котировки основных криптовалют демонстрируют рост, следует из данных биржи Binance. По состоянию на 21:33 по бакинскому времени стоимость биткойна увеличивалась на 6,66% - до $71,357 тыс. Цена Ethereum (ETH) росла на 6,48% и достигала $2,088 тыс.

По данным портала Coinmarketcap, совокупная капитализация криптовалютного рынка составляла $2,39 трлн. Из этого объема на биткойн приходилось $1,409 трлн, или 58,6%, на Ethereum - $248,354 млрд, или 10,3%.

Ликвидация на криптовалютном рынке - это принудительное закрытие торговой позиции биржей при использовании кредитного плеча. Такой механизм применяется, когда средств на счете трейдера становится недостаточно для поддержания сделки: убытки по позиции превышают размер обеспечения. Ликвидации позволяют ограничить потери трейдера и снизить риски для самой биржи.