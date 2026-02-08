İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Səbail rayonunda mağazada yanğın olub

    Hadisə
    • 08 fevral, 2026
    • 11:49
    Səbail rayonunda mağazada yanğın olub

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində mağazada yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    FHN-dən "Report"a bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sahəsi 15kv.m. olan şirniyyat mağazasında baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində mağazanın içərisində quraşdırılmış bir ədəd kondisioner və 2p.m. mətbəx mebeli yanıb.

    Mağazanın böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub.

    səbail rayonu Mağaza yanğın
    app.type.
    В Баку в магазине произошел пожар

    Son xəbərlər

    12:31

    Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"

    Fərdi
    12:22

    Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    12:10

    Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var

    Region
    12:03

    Norveçli idmançı İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi uğura imza atıb

    Fərdi
    11:59

    Kabildə evdə partlayış nəticəsində 8 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:49
    Video

    Səbail rayonunda mağazada yanğın olub

    Hadisə
    11:37
    Video

    Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil verib

    Region
    11:20

    Azərbaycan güləşçisi reytinq turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    11:06

    Rusiya Zaporojyeyə 300 dronla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti