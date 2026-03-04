İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Region
    • 04 mart, 2026
    • 06:23
    KİV: İranın paytaxtı və İsfahanda partlayışlar baş verib

    İranın paytaxtı Tehranda və ölkənin mərkəzi hissəsində yerləşən İsfahan şəhərində partlayışlar baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Tasnim agentliyi xəbər yayıb.

    Partlayışların səbəbi, dağıntı və itkilər barədə heç bir məlumat yoxdur.

