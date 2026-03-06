İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 15:19
    Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək

    Nazirlər Kabineti 13 aprel 2005-ci il tarixli "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın, habelə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında" qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.

    Qərara əsasən, qurumların təşkili, qeydiyyatı, yenidən təşkili, məhkəmənin yekun qərarı ilə cinayət-hüquqi tədbir qismində hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək.

