В Азербайджане информацию о банкротстве юрлица включат в госреестр

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 13 апреля 2005 года "Об утверждении Правил ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц, а также документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и ведением государственного реестра".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, в государственный реестр будут включаться сведения о создании, регистрации и реорганизации учреждений, а также о нахождении юридического лица в процессе банкротства по вступившему в законную силу окончательному решению суда в качестве уголовно-правовой меры.