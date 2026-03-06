Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане информацию о банкротстве юрлица включат в госреестр

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 13 апреля 2005 года "Об утверждении Правил ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц, а также документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и ведением государственного реестра".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно изменениям, в государственный реестр будут включаться сведения о создании, регистрации и реорганизации учреждений, а также о нахождении юридического лица в процессе банкротства по вступившему в законную силу окончательному решению суда в качестве уголовно-правовой меры.

    Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək
