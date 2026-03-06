В Азербайджане информацию о банкротстве юрлица включат в госреестр
- 06 марта, 2026
- 16:06
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 13 апреля 2005 года "Об утверждении Правил ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц, а также документов, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и ведением государственного реестра".
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменениям, в государственный реестр будут включаться сведения о создании, регистрации и реорганизации учреждений, а также о нахождении юридического лица в процессе банкротства по вступившему в законную силу окончательному решению суда в качестве уголовно-правовой меры.
