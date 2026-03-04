Tasnim: В столице Ирана и Исфахане прогремели взрывы
- 04 марта, 2026
- 05:15
В столице Ирана Тегеране и в городе Исфахан, расположенном в центральной части страны, произошли взрывы.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.
Информация о причинах взрывов, разрушениях и возможных пострадавших пока не поступала.
