    Tasnim: В столице Ирана и Исфахане прогремели взрывы

    В регионе
    04 марта, 2026
    05:15
    Tasnim: В столице Ирана и Исфахане прогремели взрывы

    В столице Ирана Тегеране и в городе Исфахан, расположенном в центральной части страны, произошли взрывы.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Информация о причинах взрывов, разрушениях и возможных пострадавших пока не поступала.

    Удары по Ирану Тегеран исфахан
