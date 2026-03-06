İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 15:31
    Kəpəzdə struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

    "Kəpəz" futbol klubunda struktur dəyişikliyi həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Klubun infrastruktur rəhbəri Ruslan Məmmədov icraçı direktor vəzifəsinə təyin olunub.

    Akademiyanın administratoru Fərid Heydərov isə infrastruktur meneceri kimi fəaliyyət göstərəcək.

    Kəpəz klubu yeni icraçı direktor struktur dəyişikliyi Gəncə

