"Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilib
Futbol
- 06 mart, 2026
- 15:31
"Kəpəz" futbol klubunda struktur dəyişikliyi həyata keçirilib.
Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən məlumat verilib.
Klubun infrastruktur rəhbəri Ruslan Məmmədov icraçı direktor vəzifəsinə təyin olunub.
Akademiyanın administratoru Fərid Heydərov isə infrastruktur meneceri kimi fəaliyyət göstərəcək.
Son xəbərlər
16:01
Azərbaycanda xidməti avtomobillərin yürüş normaları ilə bağlı qərar dəyişibİnfrastruktur
15:58
Yunanıstan Bolqarıstanı İran təhlükəsindən qorumaq üçün "Patriot" yerləşdirəcəkDigər ölkələr
15:56
Albaniya hökumətinin yeni üzvləri Prezidentin qarşısında and içiblərDigər ölkələr
15:52
İngiltərənin aparıcı klubları "Fulhem"in yetirməsi Amissanı transfer etmək istəyirFutbol
15:49
Naxçıvanda buraxılış imtahanının vaxtı dəyişdirilibDigər
15:49
Ərdoğan İtaliyanın Baş naziri ilə Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə edibRegion
15:47
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşibFərdi
15:47
Yunanıstan Naxçıvana edilən PUA hücumlarını beynəlxalq hüququn pozulması adlandırıbXarici siyasət
15:42