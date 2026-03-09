İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Hind okeanına istiqamətlənib

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 22:51
    USS Gerald R. Ford təyyarədaşıyan gəmisi Hind okeanına istiqamətlənib

    Şərqi Aralıq dənizini martın 5-də tərk edən Amerikanın "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Qırmızı dəniz boyunca Hind okeanı istiqamətində hərəkət edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Itamilradar" portalının məlumatlarından məlum olub.

    Hazırda "USS Gerald R. Ford" onu müşayiət edən raket esmineslərinin gəlişini gözləyərək Səudiyyə Ərəbistanı sahillərinin yaxınlığındadır. Yəmən yaxınlığındakı Bab əl-Məndəb boğazından keçərkən təyyarədaşıyan gəmidəki döyüş mühafizəsi lazım ola bilər.

    Təyyarədaşıyan gəminin və onu müşayiət edən gəmilərin İran sahillərindən 350 km cənub-şərqdə, Ərəb dənizində döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən "USS Abraham Lincoln" gəmisinin zərbə qrupuna qoşulacağı gözlənilir.

    “USS Abraham Lincoln” ABŞ Bab əl-Məndəb
    Авианосец USS Gerald R. Ford направляется в Индийский океан

    Son xəbərlər

    18:58

    IEA ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon barel neft çıxaracaq

    Energetika
    18:56

    İrəvana İstanbuldan "Turkish Airlines"ın ilk reysi eniş edib

    Region
    18:51
    Foto

    İndoneziyanın 36, Çinin 3 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    18:50

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcək

    Fərdi
    18:43

    Koşta: Aİ Azərbaycanın Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyini bölüşür

    Xarici siyasət
    18:35

    Rumıniya ABŞ-nin öz bazalarından istifadə və hərbçilərin sayının artırılması ilə bağlı sorğusunu təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:32

    Daşkənddə İtaliya-Mərkəzi Asiya-Azərbaycan aqrobiznes forumu keçiriləcək

    ASK
    18:32

    UEFA Maykl Olisenin sarı vərəqəni qəsdən alması ehtimalını araşdıra bilər

    Futbol
    18:31

    Gia Volski: Gürcüstan ərazisi sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmayacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti