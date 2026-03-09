"USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Hind okeanına istiqamətlənib
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 22:51
Şərqi Aralıq dənizini martın 5-də tərk edən Amerikanın "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Qırmızı dəniz boyunca Hind okeanı istiqamətində hərəkət edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Itamilradar" portalının məlumatlarından məlum olub.
Hazırda "USS Gerald R. Ford" onu müşayiət edən raket esmineslərinin gəlişini gözləyərək Səudiyyə Ərəbistanı sahillərinin yaxınlığındadır. Yəmən yaxınlığındakı Bab əl-Məndəb boğazından keçərkən təyyarədaşıyan gəmidəki döyüş mühafizəsi lazım ola bilər.
Təyyarədaşıyan gəminin və onu müşayiət edən gəmilərin İran sahillərindən 350 km cənub-şərqdə, Ərəb dənizində döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən "USS Abraham Lincoln" gəmisinin zərbə qrupuna qoşulacağı gözlənilir.
Son xəbərlər
18:58
IEA ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon barel neft çıxaracaqEnergetika
18:56
İrəvana İstanbuldan "Turkish Airlines"ın ilk reysi eniş edibRegion
18:51
Foto
İndoneziyanın 36, Çinin 3 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3Daxili siyasət
18:50
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcəkFərdi
18:43
Koşta: Aİ Azərbaycanın Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyini bölüşürXarici siyasət
18:35
Rumıniya ABŞ-nin öz bazalarından istifadə və hərbçilərin sayının artırılması ilə bağlı sorğusunu təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:32
Daşkənddə İtaliya-Mərkəzi Asiya-Azərbaycan aqrobiznes forumu keçiriləcəkASK
18:32
UEFA Maykl Olisenin sarı vərəqəni qəsdən alması ehtimalını araşdıra bilərFutbol
18:31