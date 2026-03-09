Авианосец USS Gerald R. Ford направляется в Индийский океан
- 09 марта, 2026
- 18:37
Американский авианосец USS Gerald R. Ford, покинувший 5 марта Восточное Средиземноморье, идет по Красному морю в направлении Индийского океана.
Как передает Report, это следует из данных портала Itamilradar.
В настоящее время USS Gerald R. Ford находится вблизи побережья Саудовской Аравии в ожидании подхода сопровождающих его ракетных эсминцев. Их боевое охранение может понадобится авианосцу, когда он будет проходить через Баб-эль-Мандебский пролив вблизи Йемена.
Ожидается, что авианосец и сопровождающие его корабли присоединятся к ударной группе судна USS Abraham Lincoln, которая выполняет боевые задачи в Аравийском море в 350 км к юго-востоку от побережья Ирана.
