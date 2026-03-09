İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İranda Pəyam Nur Universitetinin 15 tələbəsi ölüb

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 23:02
    İranda Pəyam Nur Universitetinin 15 tələbəsi ölüb

    ABŞ və İsrailin hava zərbələri nəticəsində İranın Pəyam Nur Universitetinin beş tələbəsi ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.

    Bildirlib ki, bununla da fevralın 28-dən ali təhsil müəssisəsinin həlak olan tələbələrinin sayı 15-ə çatıb.

    ABŞ-İsrail hücumları İran Pəyam Nur Universiteti

    Son xəbərlər

    23:29

    Trampla Putin telefonla danışıb

    Region
    23:13

    Tehranda yaşayış binaları atəşə tutulub, 40 nəfər həlak olub

    Region
    23:02

    İranda Pəyam Nur Universitetinin 15 tələbəsi ölüb

    Region
    22:51

    "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Hind okeanına istiqamətlənib

    Digər ölkələr
    22:38

    Kamal Xərrazi: Vaşinqton artıq iki dəfə Tehranı aldadıb

    Region
    22:27

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    22:18

    Paşinyan Fransaya işgüzar səfərə gedib

    Digər ölkələr
    22:00
    Video

    Ərdoğan: İrandakı savaş Cənubi Qafqazdan Asiya və Avropaya qədər yayıla bilər

    Region
    21:52
    Foto

    Gəncədə ağır yol qəzası baş verib, yaralılar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti