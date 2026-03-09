İranda Pəyam Nur Universitetinin 15 tələbəsi ölüb
Region
- 09 mart, 2026
- 23:02
ABŞ və İsrailin hava zərbələri nəticəsində İranın Pəyam Nur Universitetinin beş tələbəsi ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
Bildirlib ki, bununla da fevralın 28-dən ali təhsil müəssisəsinin həlak olan tələbələrinin sayı 15-ə çatıb.
