    Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol millisi Avropa Liqasının hazırlığına başlayıb

    Komanda
    • 05 may, 2026
    • 16:46
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol millisi Avropa Liqasının hazırlığına başlayıb

    Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasının hazırlığına start verib.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, ilk olaraq fiziki hazırlıq üzrə çalışmalar həyata keçirən komanda bu gündən etibarən Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində geniş heyətlə əsas hazırlıq mərhələsinə başlayıb.

    Təlim-məşq prosesinə ümumilikdə 26 voleybolçu cəlb olunub. Yığmaya baş məşqçi Faiq Qarayev rəhbərlik edir.

    Hazırlıq proqramına əsasən, komanda Bakıda və ölkə xaricində təlim-məşq toplanışlarında olacaq, həmçinin bir sıra yoxlama oyunları keçirəcək.

    Qeyd edək ki, Avropa Liqasında millimizin ilk oyunları iyunun 5-7-də Bakıda baş tutacaq.

    Avropa Liqası Faiq Qarayev Azərbaycan Voleybol Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzi

