İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    • 09 mart, 2026
    • 22:27
    Premyer Liqa: Neftçi Turan Tovuza məğlub olub

    Misli Premyer Liqasında XXIII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Neftçi" "Turan Tovuz"u qəbul edib.

    "Palms Sports Arena"dakı qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

    56-cı dəqiqədə Joarlem Santos fərqlənib.

    Qələbədən sonra xallarının sayını 44-ə çatdıran Tovuz klubu üçüncü pillədə qərarlaşıb. Bakı təmsilçisi 31 xalla yeddinci sıradadır.

    Günün ilk görüşündə "Zirə" "Kəpəz"lə bərabərə qalıb - 2:2.

    Qeyd edək ki, əvvəlki matçlarda "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"la (1:1), "Şamaxı" "İmişli" (0:0) ilə bərabərə qalıb. "Qarabağ" isə "Araz-Naxçıvan"ı 6:0 hesabı ilə məğlub edib. Tura martın 10-da yekun vurulacaq.

    Futbol Neftçi

    Son xəbərlər

    23:02

    İranda Pəyam Nur Universitetinin 15 tələbəsi ölüb

    Region
    22:51

    "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Hind okeanına istiqamətlənib

    Digər ölkələr
    22:38

    Kamal Xərrazi: Vaşinqton artıq iki dəfə Tehranı aldadıb

    Region
    22:27

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    22:18

    Paşinyan Fransaya işgüzar səfərə gedib

    Digər ölkələr
    22:00
    Video

    Ərdoğan: İrandakı savaş Cənubi Qafqazdan Asiya və Avropaya qədər yayıla bilər

    Region
    21:52
    Foto

    Gəncədə ağır yol qəzası baş verib, yaralılar var

    Hadisə
    21:51

    İranın Ankaradakı səfiri XİN-ə çağırılıb

    Region
    21:49

    NBC: Tramp İran neftini ələ keçirmə ehtimalını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti