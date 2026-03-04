ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri: Fars körfəzində İran gəmiləri yoxdur
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 07:07
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri admiral Bred Kuper Fars körfəzində artıq İran gəmilərinin olmadığını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə çıxışında bildirib.
"Bu gün Fars körfəzində, Hörmüz boğazında və ya Oman körfəzində İranın bircə gəmisi belə yoxdur, biz isə dayanmayacağıq. Dinamik hədəfləmə əməliyyatları aparmağa davam edəcəyik", - Kuper deyib.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İranın şəhərlərinə hava zərbələri endirərək, ona qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. İran cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər atıb. Bundan əlavə, İran Silahlı Qüvvələri ABŞ-nin bir sıra Yaxın Şərq ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib.
Son xəbərlər
07:07
ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri: Fars körfəzində İran gəmiləri yoxdurDigər ölkələr
06:39
SEPAH Küveytdə ABŞ hərbçilərinin olduğu yerə hücum etdiyini bildiribRegion
06:23
KİV: İranın paytaxtı və İsfahanda partlayışlar baş veribRegion
06:05
Səudiyyə Ərəbistanı təhlükəsizlik üçün tədbirlər görməyə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
05:33
BƏƏ ərazisindən İrana hücumlara icazə vermədiyini bildiribDigər ölkələr
05:07
Video
ABŞ Ordusu İranın 17 hərbi gəmisinin məhv edildiyini açıqlayıbDigər ölkələr
04:48
"Barselona" "Atletiko"nu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyibFutbol
04:20
İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıbDigər ölkələr
04:09