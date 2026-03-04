Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Глава CENTCOM заявил об отсутствии иранских кораблей в Персидском заливе

    Другие страны
    04 марта, 2026
    • 05:49
    Глава CENTCOM заявил об отсутствии иранских кораблей в Персидском заливе

    Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что в Персидском заливе больше не осталось иранских кораблей.

    Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления.

    "На сегодняшний день в Персидском заливе, Ормузском проливе или Оманском заливе нет ни одного иранского корабля, и мы не остановимся. Мы продолжим проводить операции по динамическому наведению на цели", - заявил Купер.

