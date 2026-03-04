Глава CENTCOM заявил об отсутствии иранских кораблей в Персидском заливе
- 04 марта, 2026
- 05:49
Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что в Персидском заливе больше не осталось иранских кораблей.
Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления.
"На сегодняшний день в Персидском заливе, Ормузском проливе или Оманском заливе нет ни одного иранского корабля, и мы не остановимся. Мы продолжим проводить операции по динамическому наведению на цели", - заявил Купер.
