Глава CENTCOM заявил об отсутствии иранских кораблей в Персидском заливе

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что в Персидском заливе больше не осталось иранских кораблей.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления.

"На сегодняшний день в Персидском заливе, Ормузском проливе или Оманском заливе нет ни одного иранского корабля, и мы не остановимся. Мы продолжим проводить операции по динамическому наведению на цели", - заявил Купер.