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    Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib

    Sosial müdafiə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:40
    Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlərin ödənilməsi yekunlaşdırılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən muxtar respublika üzrə oktyabr ayı üçün sosial müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardım ödənişləri başa çatdırılıb.

    Sosial müavinət Pensiya ödənişləri Naxçıvan Muxtar Respublikası
    44 filmi
    44 filmi

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