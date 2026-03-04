İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    SEPAH Küveytdə ABŞ hərbçilərinin olduğu yerə hücum etdiyini bildirib

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 06:39
    SEPAH Küveytdə ABŞ hərbçilərinin olduğu yerə hücum etdiyini bildirib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Küveytdə Amerika qoşunlarının yerləşdirildiyi iddia olunan əraziyə pilotsuz təyyarə hücumunu açıqlayıb.

    "Report"un "Al Jazeera"yə istinadən məlumatına görə, bu barədə SEPAH qərargahının açıqlamasında bildirilir.

    "Küveytdəki Amerika qoşunlarının cəmləşdiyi əraziyə bir neçə zərbə endirdik", - bəyanatda qeyd olunur. Hücumun onlarla döyüş dronu tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilir.

    ABŞ qoşunlarının heyəri arasında mümkün itkilər barədə məlumat verilmir.

    SEPAH İrana hərbi zərbələr ABŞ
    КСИР заявил об ударе беспилотниками по району дислокации военных США в Кувейте

    Son xəbərlər

    06:39

    SEPAH Küveytdə ABŞ hərbçilərinin olduğu yerə hücum etdiyini bildirib

    Region
    06:23

    KİV: İranın paytaxtı və İsfahanda partlayışlar baş verib

    Region
    06:05

    Səudiyyə Ərəbistanı təhlükəsizlik üçün tədbirlər görməyə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    05:33

    BƏƏ ərazisindən İrana hücumlara icazə vermədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    05:07
    Video

    ABŞ Ordusu İranın 17 hərbi gəmisinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:48

    "Barselona" "Atletiko"nu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyib

    Futbol
    04:20

    İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    04:09

    Serbiya və daha dörd ölkə vətəndaşlarını İsraildən təxliyə edib

    Digər ölkələr
    03:41

    İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti