SEPAH Küveytdə ABŞ hərbçilərinin olduğu yerə hücum etdiyini bildirib
Region
- 04 mart, 2026
- 06:39
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Küveytdə Amerika qoşunlarının yerləşdirildiyi iddia olunan əraziyə pilotsuz təyyarə hücumunu açıqlayıb.
"Report"un "Al Jazeera"yə istinadən məlumatına görə, bu barədə SEPAH qərargahının açıqlamasında bildirilir.
"Küveytdəki Amerika qoşunlarının cəmləşdiyi əraziyə bir neçə zərbə endirdik", - bəyanatda qeyd olunur. Hücumun onlarla döyüş dronu tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilir.
ABŞ qoşunlarının heyəri arasında mümkün itkilər barədə məlumat verilmir.
06:39
