КСИР заявил об ударе беспилотниками по району дислокации военных США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара с использованием беспилотников по району в Кувейте, где, по его утверждению, находились американские военнослужащие.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба КСИР, которое приводит телеканал Al Jazeera.

"Мы нанесли несколько ударов по скоплению американских солдат в Кувейте", - отмечается в сообщении. В нем уточняется, что атака была осуществлена "десятками боевых дронов".

Информация о возможных потерях среди военнослужащих США не приводится.