    КСИР заявил об ударе беспилотниками по району дислокации военных США в Кувейте

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 04:44
    КСИР заявил об ударе беспилотниками по району дислокации военных США в Кувейте

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара с использованием беспилотников по району в Кувейте, где, по его утверждению, находились американские военнослужащие.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба КСИР, которое приводит телеканал Al Jazeera.

    "Мы нанесли несколько ударов по скоплению американских солдат в Кувейте", - отмечается в сообщении. В нем уточняется, что атака была осуществлена "десятками боевых дронов".

    Информация о возможных потерях среди военнослужащих США не приводится.

