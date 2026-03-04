КСИР заявил об ударе беспилотниками по району дислокации военных США в Кувейте
В регионе
- 04 марта, 2026
- 04:44
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара с использованием беспилотников по району в Кувейте, где, по его утверждению, находились американские военнослужащие.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба КСИР, которое приводит телеканал Al Jazeera.
"Мы нанесли несколько ударов по скоплению американских солдат в Кувейте", - отмечается в сообщении. В нем уточняется, что атака была осуществлена "десятками боевых дронов".
Информация о возможных потерях среди военнослужащих США не приводится.
