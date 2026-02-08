В Баку в магазине произошел пожар

В Службу экстренных вызовов "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в магазине, расположенном на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы.

Как сообщили Report в МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кондитерском магазине общей площадью 15 кв. м было локализовано и потушено в короткие сроки, не допустив его распространения.

В результате пожара внутри магазина сгорели один кондиционер и 2 погонных метра кухонной мебели.

Большая часть магазина была защищена от огня.