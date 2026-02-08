В Баку в магазине произошел пожар
Происшествия
- 08 февраля, 2026
- 12:05
В Службу экстренных вызовов "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в магазине, расположенном на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы.
Как сообщили Report в МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кондитерском магазине общей площадью 15 кв. м было локализовано и потушено в короткие сроки, не допустив его распространения.
В результате пожара внутри магазина сгорели один кондиционер и 2 погонных метра кухонной мебели.
Большая часть магазина была защищена от огня.
