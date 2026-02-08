Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil verib
Region
- 08 fevral, 2026
- 11:37
Azərbaycan, Gürcüstan, Almaniya, Monteneqro, Şimali Makedoniya və Yunanıstan "qırmızı bülleten"lə axtarışda olan 15 nəfəri Türkiyəyə ekstradisiya edib.
"Report" xəbər verir ki, bu məlumatı Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"dəki hesabında paylaşıb.
Bildirilib ki, ekstradisiya olunan şəxslər qəsdən adam öldürmə, sui-qəsdə cəhd, narkotik ticarəti, oğurluq və dələduzluq kimi cinayətlərdə ittiham olunurlar.
“15 SUÇLUYU DAHA ÜLKEMİZE GETİRDİK”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2026
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9,
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız yurdışındaki 6 Suçluyu,
GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(4), KARADAĞ(2), AZERBAYCAN, KUZEY MAKEDONYA ve YUNANİSTAN’dan Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız;
-“Tasarlayarak… pic.twitter.com/PuknRv0plm
