İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil verib

    Region
    • 08 fevral, 2026
    • 11:37
    Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil verib

    Azərbaycan, Gürcüstan, Almaniya, Monteneqro, Şimali Makedoniya və Yunanıstan "qırmızı bülleten"lə axtarışda olan 15 nəfəri Türkiyəyə ekstradisiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumatı Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"dəki hesabında paylaşıb.

    Bildirilib ki, ekstradisiya olunan şəxslər qəsdən adam öldürmə, sui-qəsdə cəhd, narkotik ticarəti, oğurluq və dələduzluq kimi cinayətlərdə ittiham olunurlar.

    Ali Yerlikaya Türkiyə ekstradisiya Azərbaycan
    Video
    Азербайджан и другие страны передали разыскиваемых лиц Турции

    Son xəbərlər

    12:31

    Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"

    Fərdi
    12:22

    Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    12:10

    Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var

    Region
    12:03

    Norveçli idmançı İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi uğura imza atıb

    Fərdi
    11:59

    Kabildə evdə partlayış nəticəsində 8 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:49
    Video

    Səbail rayonunda mağazada yanğın olub

    Hadisə
    11:37
    Video

    Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil verib

    Region
    11:20

    Azərbaycan güləşçisi reytinq turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    11:06

    Rusiya Zaporojyeyə 300 dronla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti